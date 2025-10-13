◆２０２５ＪＥＲＡクライマックスシリーズセ・ファーストステージ第２戦ＤｅＮＡ７×―６巨人＝延長１１回＝（１２日・横浜）巨人・岡本和真内野手（２９）が今オフにポスティングシステムを利用してのメジャー挑戦について熟考する意向で、状況によっては球団と協議する可能性があることが１２日、分かった。主砲が海を渡る可能性が出てきた。今オフ、米メジャーリーグへの挑戦を視野に入れていることが判明。海外