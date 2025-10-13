【ロンドン＝小沢理貴】大相撲のロンドン公演（１５〜１９日）に参加する力士の第２陣が１２日、ヒースロー空港に到着した。第１陣と合わせ、関取や親方など計約１２０人が現地入りした。空港の到着ロビーに姿を現した力士たちは第１陣と同様、現地のファンや日本人から熱い歓迎を受け、笑顔で歓声に応えていた。横綱豊昇龍は、約１３時間のフライトにも「寝ていたからあっという間に着いちゃった」と疲労の色を見せず、「（