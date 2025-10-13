タレントの大家志津香（33歳）が、10月11日に放送されたバラエティ番組「華丸の『先生！染まりんしゃったね…。』」（RKB毎日放送）に出演。AKB48時代、メンバーから「“小食のデブ”ってずっと言われてて」と告白した。番組は今回、「豚骨をチャージしに高円寺のラーメン店へドライブ」と題し、東京・高円寺にある有名店「ラーメン健太」へ。その道中、博多華丸、原口あきまさ、佐田正樹、大家の4人が、どれくらまで“替え玉”が