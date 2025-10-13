【ロンドン＝小沢理貴】大相撲のロンドン公演（１５〜１９日）を前に、会場となる「ロイヤル・アルバート・ホール」で１２日、設営作業が始まった。この日はつり屋根の組み上げなどが行われ、英国で音楽の殿堂とも呼ばれる会場が本場所さながらの雰囲気に様変わりしつつある。１８７１年開場の歴史を持つ同ホールは円柱形の観客席が特徴で、旧両国国技館のモデルになったとされる。１９９１年の前回公演でも同ホールが会場にな