◆２０２５ＪＥＲＡクライマックスシリーズセ・ファーストステージ第２戦ＤｅＮＡ７×―６巨人＝延長１１回＝（１２日・横浜）巨人が今オフ、先発投手陣の大幅整備に乗り出すことが１２日、分かった。「２０２５ＪＥＲＡクライマックスシリーズセ」の第１ステージ（Ｓ）第２戦（横浜）でＤｅＮＡに延長１１回に逆転サヨナラ負けを喫し、連敗で敗退が決まった。先発陣補強が明確な課題となる中、ＦＡ宣言選手の争