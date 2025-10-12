クックパッドのポッドキャスト番組「ぼくらはみんな食べている」。食や料理に熱い思いを持ち活躍するゲストを迎え、さまざまな話を語ります。クックパッド初代編集長の小竹貴子がパーソナリティを務めます。今回は、五島つばき蒸溜所のマスターブレンダー・鬼頭英明さんがゲストの後編です。 福江島半泊の持つストーリーをお酒に込めたかった 小竹：五島列島に移住して4年目だそうですが、いかがですか？ 鬼頭さん（以下、敬称