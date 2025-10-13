ドジャースは今季レギュラーシーズンで6戦全敗を喫した天敵ブルワーズとリーグ優勝決定シリーズでの対戦が決まった。本拠地で非公開練習を行い、デーブ・ロバーツ監督は大谷の話題になると珍しく語気を強めた。「あのパフォーマンスのままではワールドシリーズは勝てない。打席を改善しなければ。修正してくれると期待している」。フィリーズとの地区シリーズは18打数1安打、打率.056、本塁打なし。特に左投手に苦しめられた。