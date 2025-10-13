巨人がヤンキース傘下3Aスクラントンでシーズンを終えた前田健太投手（37）を調査していることが12日、分かった。先発補強が急務で、来季は日本復帰の意向を示している日米通算165勝右腕の動向を注視していく。メジャー10年目の今季は開幕から不調で5月にタイガースを離れ、カブスとマイナー契約。8月にヤ軍傘下へ移った。フォームを修正し、9月3日のウースター戦は8回2死まで無安打投球で、球速94・1マイル（約151キロ）を計