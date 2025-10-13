メキシコで大雨による被害が発生です。メキシコの中部や東部などでは、数日間にわたって降り続いた雨により土砂崩れや洪水が発生し、被害が広がっています。メキシコ政府は11日、これまでに41人が死亡したほか、27人の行方が分からなくなっていると明らかにしました。シェインバウム大統領は11日、SNSに州知事らと連携し、事態への対応を続けていると投稿しています。