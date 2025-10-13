アメリカ政府が、数か月にわたり、ウクライナによるロシアのエネルギー施設への攻撃を支援していたと報じられました。イギリスのフィナンシャルタイムズは12日、トランプ政権のもと、アメリカの情報機関がウクライナに対し、無人機の航行ルートや標的の情報を提供し、ロシアのエネルギー施設への無人機攻撃を支援していたと報じました。フィナンシャルタイムズは当局者の話として、トランプ大統領が今年7月、ゼレンスキー大統領と