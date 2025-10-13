公然わいせつの疑いで逮捕、送検され、活動休止中の草間リチャード敬太が所属するＡぇ！ｇｒｏｕｐが出演するフジテレビ系新番組「Ａぇ！ｇｒｏｕｐのＱ＆Ａぇ！」（月曜・深夜１時２５分）が１３日、スタートした。「―Ｑ＆Ａぇ！」はグループ初となる関東の冠番組。番組冒頭、４人が横一列に並び、正門良規が代表して「この度はお騒がせしており、申し訳ありません」と謝罪。その後、「我々、Ａぇ！ｇｒｏｕｐは当面４人での