[10.12 ルヴァン杯準決勝第2戦 柏 4-1 川崎F 三協F柏]4分間のJデビューから1週間あまり。来季から柏レイソルへの加入が内定している強化指定選手のMF山之内佑成(東洋大4年)はスタメンに抜擢されると、反撃の狼煙となるチーム1点目でアシストを記録した。10月4日のJ1第33節・横浜FM戦、1-0のリードで迎えた後半41分にDFジエゴに代わってピッチに送られた山之内は、そのまま右WBに入った。試合前日の3日に初めてのメンバー入りを