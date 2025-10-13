巨人・岡本和真内野手（29）が今オフ、ポスティングシステムを利用してメジャー挑戦を目指すことが12日、分かった。昨オフの契約更改で公の場で初めてメジャーへの夢を公言。今季は左肘じん帯損傷による長期離脱を乗り越えて69試合で打率・327、15本塁打、49打点と存在感を発揮した。球団とは今後話し合いを持つ予定で、長年の貢献度から球団も夢を後押しするとみられる。巨人不動の4番が憧れの舞台を目指す。岡本は昨オフの契