強い台風23号は、きょう（13日）明け方から昼前にかけて強い勢力で伊豆諸島に接近するでしょう。台風23号は、現在、暴風域を伴って日本の南の海上にあります。この後、やや発達しながら東へと進み、きょうの昼前にかけて、強い勢力で伊豆諸島に最も近づくでしょう。八丈島など伊豆諸島では、きょうの未明から雨や風が強まり、朝から昼前にかけては大荒れの天気となるおそれがあります。暴風や高波、土砂災害などに厳重に警戒してく