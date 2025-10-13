味噌のコクに柑橘の酸味を合わせた、さっぱりなのにコク深い手羽中レシピ。トースターで焼くだけだから忙しい日にもぴったり。たんぱく質やビタミンB群、クエン酸が摂れて、疲れた日の栄養補給にもおすすめです。moaiskitchen今回は トースターで簡単に作れる「手羽中みそかんきつ焼き」 をご紹介します。みそのコクに、かんきつのさわやかな酸味をプラス。焼き上がる香りだけでごはんが進む、食欲そそる一品です。トースターで放