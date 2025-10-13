プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「カレー風味オムレツ」 「マカロニのチーズサラダ」 「梨サイダー」 の全3品。 カレー風味で食欲UPの主菜に、マカロニの副菜、サッパリとした飲み物の献立です。主食はパンにしてもおすすめです。【主菜】カレー風味オムレツ カレー風味の具材とソースのかかった卵が美味しいオムレツです。 ©Eレシピ 調理時間：20分 カロリー：532Kcal レシ