「Uber３連休中日は稼げるの？昨日は爆鳴り高単価でスゴかったが果たして...《ウーバー配達員》」と題した動画で、せーけんわーるどさんが自身の配達稼働の様子やリアルな“稼ぎ”について語った。せーけんさんは、連休中日の経験として「昨日は雨でUber、ロケットともに爆鳴り高単価」と述べ、「平日だと時給1500円で“めちゃくちゃ悲惨”だったが果たして晴れた連休中日はどうなのか」と検証に挑