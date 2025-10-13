首相指名選挙の野党統一候補の擁立を目指す立憲民主党の野田代表は、14日にも日本維新の会、国民民主党と党首会談を行いたい考えを明らかにしました。神奈川・横浜市で野田代表は、維新の藤田共同代表、国民の玉木代表と14日にも会談するべく、調整を指示したことを明らかにしました。立憲民主党・野田代表：自民党から政権をもぎ取るというのは、十数年に1回のチャンス。色々なものを乗り越えて知恵を出し合いたい。街頭演説では