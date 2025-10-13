◆米大リーグ地区シリーズ第５戦ブルワーズ３―１カブス（１１日、米ウィスコンシン州ミルウォーキー＝アメリカンファミリーフィールド）ナ・リーグの地区シリーズ（Ｓ）第５戦が１１日（日本時間１２日）に行われ、ブルワーズがカブスを破り、リーグ優勝決定Ｓ進出を決めた。カブスの鈴木誠也外野手（３１）は意地の本塁打を放つも終戦となった。＊＊＊絶好調のまま、誠也のシーズンが幕を閉じた。２戦で王手をか