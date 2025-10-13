台風22号で被害を受けた東京・八丈島では、台風23号がまもなく接近する見込みで、暴風雨や土砂災害に厳重な警戒が必要です。9日に襲った台風22号で大きな被害が出た八丈島では、台風23号への備えが進んでいました。正面玄関が強風の被害に遭わないよう、マイクロバスや大型車を横に並べ、バリケードを作るホテルもありました。台風23号は13日明け方から昼前にかけて伊豆諸島にかなり近づく見込みで、最大瞬間風速は伊豆諸島で50メ