イスラエルは12日、イスラム組織ハマスに拘束された人質で、生存している20人全員が13日早朝に解放される見通しだと発表しました。イスラエル政府の報道官は12日、パレスチナ自治区ガザ地区に拘束されている人質の解放が、13日早朝に始まると述べました。生存している人質20人全員が一度に解放される見通しで、確認され次第、拘束しているパレスチナ人らを解放するとしています。一方、ガザ地区では、これまで制限されていた支援物