静岡県伊東市の田久保真紀市長が不信任決議を受けて解散した伊東市議会の議員選挙が12日に告示され、前職と新人の30人による選挙戦に入りました。伊東市議選の立候補の届け出は12日午後5時で締め切られ、選挙戦に入りました。立候補したのは定数20人に対し、前職18人、新人12人のあわせて30人です。今回の市議選は、田久保市長の学歴詐称疑惑に端を発した市議会による市長不信任決議に対し、市長が議会の解散を選択したため行われ