元巨人でタレントとしても活躍する元木大介氏が１２日、インスタグラムに新規投稿。ケンドーコバヤシとの２ショットを公開した。「今日はｌｅａｔｈｅｒｄａｙにお邪魔して来ました全部カッコイイ〜ブランドばっかりで」「ケンコバさんと一緒に写真撮って頂きｓｃｈｏｔｔ×ケンコバさんのコラボカッコ良かったーーーーーーーーッもっと革ジャン好きになったーーーーーーーーッ」「皆さんも革ジャン季節になってき