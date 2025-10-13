Snow Manが11月に発売する5枚目のアルバム『音故知新』より、「BOOST」が10月13日0時に各種音楽配信サイトにてストリーミングおよびダウンロード配信開始された。先日公開されたリード曲「TRUE LOVE」とは対照的に、「BOOST」は身体の芯まで届く低音から溢れ出るマッシヴなサウンドと、畳みかけるような展開は聴く人を飽きさせないのはもちろん、テンションを120％に上昇させるような楽曲となっており、Snow Manの新境地ともいえる