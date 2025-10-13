【モデルプレス＝2025/10/13】7人組ガールズグループ・HANA（ハナ）が10月12日、ZOZOTOWNの20周年を記念した音楽フェス「ZOZOFES」に出演した。【写真】HANA、オーラ抜群の黒コーデで登場◆HANA「ありのままの自分を愛する」湧き上がる歓声の中、気品溢れる姿で登場したHANA。『Drop』で勢いよく幕を開けると、CHIKA（チカ）が「まだまだ熱くなる準備できてますか？」と『Burning Flower』へ。後半では全員が前に出てきて情熱的に