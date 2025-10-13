歌舞伎俳優の尾上左近が１２日、東京・歌舞伎座で上演中の「錦秋十月大歌舞伎」（２１日千秋楽）の「通し狂言義経千本桜」で、白塗りで前髪がある若衆の主馬小金吾を演じた。今月はＡプロ、Ｂプロの２通りの配役で上演されており、第２部のＢプロはこの日が初日。運命に翻弄される庶民の哀切、親子の情と葛藤が胸にしみる「木の実」で、小金吾は三位中将維盛の妻・若葉の内侍（市川門之助）と嫡子の六代君（中村陽喜）の家来