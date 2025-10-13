食道がんと喉頭がんで今年4月から芸能活動を休止して闘病中のお笑いコンビ、とんねるず石橋貴明（63）が12日、自身のX（旧ツイッター）を更新。今年1月2日以来、283日ぶりの書き込みだ。この日、札幌のコミュニティー放送局「ラジオカロスサッポロ」が特別番組「とんねるずのおかげです！」を放送して、その様子がユーチューブでも生配信された。石橋は「ラジオカロスサッポロ！楽しくYouTubeで聞いてます！沢山メッセージをありが