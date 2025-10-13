台風23号が伊豆諸島に接近中です。台風23号は発達しながら東北東へ進んでいて、13日の明け方から昼前にかけて、強い勢力で伊豆諸島南部にかなり接近する見込みです。伊豆諸島では、台風本体の発達した雨雲がかかり、朝にかけて、猛烈な雨と風に見舞われそうです。予想される最大瞬間風速は50メートル、波の高さは9メートル。伊豆諸島南部では250ミリの大雨が予想されています。前回の台風で被害を受けた八丈島などでは、すでに災害