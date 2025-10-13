1979（昭和54）年10月13日、世界的指揮者のヘルベルト・フォン・カラヤンさんが、早稲田大学大隈講堂で清水司総長（右）から名誉博士号を贈呈された。ベルリン・フィルを率いて来日するたびにメンバーを派遣して演奏させるなど早大とはつながりがあり、贈呈後には1500人の聴衆を前に早大交響楽団を指揮した。