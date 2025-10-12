タレントのローラが初めて米の収穫を行った。１２日付のインスタグラムで胸元がバックリ開いた、お腹を見せるヘソ出しの黒いタンクトップにダークブラウンのパンツ姿の稲穂をハグする写真なども添え、「人生で忘れられない経験になりました」とつづった。「今回は昔の日本の姿みたいに無農薬で全部手で収穫する事にチャレンジをしました」といい、「朝から夕方まで何時間かかけて、お友達の隣の田んぼをお手伝いして、次の日は