ボートレースまるがめの「スカパー！・ＪＬＣ杯争奪ルーキーシリーズ第１８戦」は１２日、予選２日目が行われた。上田健太（２９＝愛知）は６Ｒ３枠で３着を確保すると、１２Ｒは５枠から１着を奪取。今節２勝目と快走している。レース後は「妻からのパワーが効きました」とうれしそうな表情を浮かべた。「僕がいない間は妻がひとりで子育てをしてる。妻に『仕事、頑張ってこい』って言われてるので、しっかりやらないと」