【モデルプレス＝2025/10/13】10月11日、12日に日本コカ･コーラ主催の『Coca-Cola X Fes 2025（コカ･コーラ クロス フェス ニセンニジュウゴ）』がさいたまスーパーアリーナで開催された。イベントには、XG（エックスジー）、Creepy Nuts（クリーピーナッツ）、＆TEAM（エンティーム）、ano（あの）ら日本と世界の最前線で活躍するアーティストを中心に、総勢7組が集結し、15000人が熱狂した。ここでは初日11日のライブの様子をレ
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 10歳が男性はねる 複数台走行
- 2. 市長ラブホ問題 相手の弁明全文
- 3. 大物に「あのおばさん歌上手い」
- 4. 虐待する母「般若のようだった」
- 5. さんまの眉毛「違和感」指摘続出
- 6. Amazon配達で副収入 意外な利点
- 7. 夫と死別 こじるり語る心の葛藤
- 8. 隣の高齢者が反論 まさかの人物
- 9. 胸元「加工疑惑」有村藍里が説明
- 10. クマに襲われたか 頭蓋骨が露出
- 1. 10歳が男性はねる 複数台走行
- 2. 市長ラブホ問題 相手の弁明全文
- 3. クマに襲われたか 頭蓋骨が露出
- 4. 「仲間が不明」万博の独館が悲報
- 5. 男性（83）の首を切りつけたか…女（23）を現行犯逮捕 男性は死亡 兵庫
- 6. ひき逃げか トルコ人の言い訳
- 7. 83歳男性切られ死亡 23歳女逮捕
- 8. 10歳運転のバイク衝突 男性重体
- 9. 中国人逮捕 四半世紀も不法残留
- 10. 名前が「せいし」からかわれる
- 1. 自民議員「公明が怒るのも当然」
- 2. 高市氏の称賛されるべきところ
- 3. 自公解消を招いた? 平氏が平謝り
- 4. 公明の離脱「わがままなのかな」
- 5. 公明、再連立の可能性に言及 次々回の首相指名時
- 6. 【衝撃】写真を撮るだけで即現金化！次世代フリマアプリ「Chalyn（チャリン）」9月24日に登場！
- 7. 高市首相の誕生確率「8割ある」
- 8. 綺麗で臭い家 床下に体液広がる
- 9. ホームタウンの撤回「大変残念」
- 10. NEXCO西が「悪質事業者」を公表
- 1. 韓国テレビ 史上最悪の収録事故
- 2. 邦人「拘束時は人間扱いされず」
- 3. 中国で「月餅」がヒット商品に
- 4. イスラエル 人質一斉に引き渡し
- 5. 緊急車線に停止 中国で極目報道
- 6. 置き去りか 小犬が飼い主と再会
- 7. 中国で味わうべきカニの見極め方
- 8. ダイアンキートンさん死去 79歳
- 9. 中国で話題の公衆トイレが話題
- 10. 米政権 露の無人機攻撃支援か
- 1. Amazon配達で副収入 意外な利点
- 2. 「定額減税補足給付金」支給開始
- 3. 簡易コインパーキング 増加の訳
- 4. NHKの白紙撤回に民放は反発か
- 5. 大人世代 TikTokで選択肢に変化?
- 6. 下馬評覆した「高市銘柄」本命か
- 7. 大荒れか「高市トレード」に暗雲
- 8. 年収800万円はぜいたく? 現実は
- 9. 50代で捨ててほしいものって?
- 10. 国税局で「職権乱用」疑惑が浮上
- 11. 【判明】｢本格空母｣導入を防衛省が検討開始か
- 12. 住民税非課税世帯向け給付金とは
- 13. INNOCN社 GA27V1M徹底検証：320Hz×Mini LEDが変える、勝利の方程式【追加キャンペーン中】
- 14. 文京区「おうち家事・育児サポート事業」に参画
- 15. 西太后が女性を包む「秘密」の制
- 16. 貯金3,000万円を遺されたが…遺族年金ゼロ・国民年金80万円のみの77歳妻、行政書士が助言した「夫の遺言」によって老後破産した理由【CFPが解説】
- 17. 年金で一生賃貸 老後生活試算
- 18. マンションの維持費 高騰の訳
- 19. 「ファンタ」の一番人気！「フルーツパンチ」を復刻
- 20. 「ショートパスタ」のおいしい食べ方
- 1. Uber配達員がマック店員に大激怒
- 2. AIアプリ作れるGoogle無料ツール
- 3. トイレ掃除は「強敵」中の強敵
- 4. 手首周りをカバー 画期的な商品
- 5. 配線不要 本格派ドラレコ紹介
- 6. 個人制作アニメで賞金200万円！『デジタル・コミック大賞2009』準大賞の久海 夏輝氏インタビュー 前編
- 7. 株価アプリで日経平均を表示できますか? - いまさら聞けないiPhoneのなぜ
- 8. みまもりSwitchでゲーム依存解消
- 9. 世界初4Kズームが可能な水中ドローン「BW Space Pro」が「Makuake」2日目で目標達成
- 10. 超大質量ブラックホールはどのように生成? 謎解明に繋がる発見 早大らの研究
- 11. Apple Watchに高血圧通知機能
- 12. 収納力抜群の小さい長財布 登場
- 13. まるで長財布みたいに使えるミニレザー財布。お札は折り目を付けずに収納できて、鍵まで入る
- 14. ディープフェイクの活用法に警鐘
- 15. すべてを兼ね備えたLEDライト
- 16. フラッグシップタフネスタブレット「OSCAL SPIDER 10」が発表！10月10日発売、価格は5万9971円。記念セールで36％OFFの3万8669円に【PR】
- 17. 「リモコンで飛ぶヤマト」とアクアモデラーズ(動画)
- 18. NTTドコモ、GALAXY S SC-02BとGALAXY Tab SC-01CにAndroid 2.3へのバージョンアップを6月7日10時から提供開始
- 19. TL、Mentions、DMを直感的スワイプで操作！Twitterクライアント「Plume」【Androidアプリ】
- 20. 「デビル メイ クライ」シリーズ最新作「DmC Devil May Cry」の実写映画化決定
- 1. 国民的女優の誘い断った大谷翔平
- 2. 「タトゥー増えてる!」理由に涙
- 3. 朗希の「悪魔Tシャツ」爆速販売
- 4. 猫のビフォーアフター姿に反響
- 5. 日ハム 試合後のメッセージ話題
- 6. ストイコビッチ監督が辞任
- 7. 巨人がCS敗退 野球って恐ろしい
- 8. 田中将大「年俸が高すぎる」問題
- 9. 悪夢 ド軍に恐怖の知らせが届く
- 10. 90年代「アメリカの恋人」56歳に
- 1. 大物に「あのおばさん歌上手い」
- 2. さんまの眉毛「違和感」指摘続出
- 3. 夫と死別 こじるり語る心の葛藤
- 4. 隣の高齢者が反論 まさかの人物
- 5. 胸元「加工疑惑」有村藍里が説明
- 6. 米倉報道 謎を深める恋人の挙動
- 7. 2023年に活休 こじるり語る理由
- 8. 収録中に父死去 手越が語る思い
- 9. 元カントリー娘 セフレは最高4人
- 10. 米倉はマトリに誠実に対応 証言
- 1. 虐待する母「般若のようだった」
- 2. 「バスト2cmアップ」毎日習慣
- 3. バブル絶頂期の過酷な現実
- 4. 驚きの価格 ダイソーのバッグ
- 5. 「実は」を引き出す心理テスト
- 6. 「お文具といっしょ」がコラボ
- 7. niko and... 毎年人気のシャツ
- 8. Amazonで購入 充実機能リュック
- 9. 40代のメイクとお直し方法
- 10. 不倫で略奪婚も夫には「図星」