【モデルプレス＝2025/10/13】10月11日、12日に日本コカ･コーラ主催の『Coca-Cola X Fes 2025（コカ･コーラ クロス フェス ニセンニジュウゴ）』がさいたまスーパーアリーナで開催された。イベントには、XG（エックスジー）、Creepy Nuts（クリーピーナッツ）、＆TEAM（エンティーム）、ano（あの）ら日本と世界の最前線で活躍するアーティストを中心に、総勢7組が集結し、15000人が熱狂した。ここでは初日11日のライブの様子をレ