イギリス英語には、平穏な場をかき乱す行動を示す比喩が多い。その中でも、今回紹介する「to put a cat among the pigeons（鳩の群れの中に猫を放つ）」は、最も視覚的で皮肉な表現の一つである。【こちらも】「野良猫の道徳心」とは？猫にまつわる英語イディオム (22)■To Put a Cat Among the Pigeonsこの表現が英語で確認できる最古の用例は、19世紀半ばである。その起源は、「dovecote（鳩舎）」に猫を放つという発想だ。