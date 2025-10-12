【新華社コルガス10月12日】中国新疆ウイグル自治区のコルガス鉄道通関地を経由する「中欧・中亜班列」（中国−欧州・中央アジア間の国際貨物列車）の累計運行本数が11日、5万本を超えた。コルガス経由の中欧・中亜班列は増加を続けており、現在は約2時間ごとに復路の入境列車の積み替え作業が行われ、1日当たりの平均運行本数は27本以上を維持。路線数は90に上り、18カ国46都市・地域を結ぶ国際陸上輸送の「黄金ルート」を形