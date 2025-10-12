ウナイ・エメリ監督のもと、ここ数年強さを見せていたアストン・ヴィラだが、今シーズンの序盤は苦戦を強いられている。現在プレミアリーグ7試合を終えてヴィラの戦績は2勝3分2敗で13位。そして注目すべきは得点数で、現在ヴィラは6ゴールしか挙げられていない。これより少ないのは20位のウルブズと17位のノッティンガム・フォレストのみ（共に5ゴール）となっており、得点力不足は大きな懸念事項となっている。オリー・ワトキンス