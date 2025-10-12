大阪府知事で、日本維新・吉村洋文代表が１０日、自身のＸに新規投稿。同日、公明党が自民との連立離脱を表明したことについて、自民・高市早苗総裁に「高市さんらしさ失うことなく」とメッセージを送った。「高市さんは、高市さんらしさを失うことなく、思いきり自分がやりたい方向性の政治をやったらいいと思う。」「公明党も無理に価値観が合わない中でやるより、支持者が納得する政治を目指せばいい。」と投稿。続けて「維