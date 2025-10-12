9月19日に東京・赤羽の自宅マンションが火災にあった、タレント林家ペー（83）が12日、自身のX（旧ツイッター）を更新。林家一門の林家たい平（60）らとの集合写真をアップした。林家ペーはこの日、横浜にぎわい座で開催された「林家たい平独演会vol.129『天下たい平』」にゲスト出演。「余談ですが、この度はたい平師匠の過分なるご支援、恒例天下たい平の会に出演させていただきました感謝。左より林家咲太朗さん・私・林家たい