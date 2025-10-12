自民党の元衆院議員の宮崎謙介氏が１２日、情報番組「Ｍｒ．サンデー」（フジテレビ系）に出演。公明党が連立離脱を表明したことをめぐり、今後の政権の行方についてコメントした。自民党の高市早苗新総裁としては、首相に就任できた場合に早期の解散総選挙も視野に入るが、宮崎氏は「政策を示した上で、公明党の票がなくても勝てるということをやる必要が出てきた。これまでの自民党の党是である憲法改正も、公明党を配慮して