ボートレース三国の「ファン感謝３Ｄａｙｓボートレースバトルトーナメント」は１２日、セミファイナルが行われた。菊地孝平（４７＝静岡）はセミファイナル１２Ｒ、２コースから差し切って１着。ファイナル進出を決めた。「キャリアボデーの交換が効きましたね。だいぶ上向いて全部の足が変わってきた」と機力も上向き。「ファイナルは西橋奈未さんと松田祐季君が出ている。それと比べると劣勢」と正味の舟足では地元勢に分