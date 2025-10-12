ボートレース三国の「ファン感謝３Ｄａｙｓボートレースバトルトーナメント」は１２日、セミファイナルが行われた。セミファイナル９〜１２Ｒ１着の４選手がファイナルの１号艇〜４号艇。その枠順はおなじみの「あみだマシン」によって決められた。１号艇を見事にゲットした吉村誠（３６＝静岡）は決まった瞬間、両手で激しくガッツポーズをして喜びを表した。これでトーナメント、セミファイナル、ファイナルと３戦連続の