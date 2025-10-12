建設業への理解や関心を深めるイベント「建設フェスティバル」が１１日、仙台国際センター展示棟（仙台市青葉区）で開かれ、大阪・関西万博の大屋根リングを設計した建築家の藤本壮介氏が講演した。藤本氏は万博に関わった理由について、「万博は時代遅れだと思っていたが、今の世界にとっての希望のメッセージになると思った」と説明。大屋根リングについて、「小さな円の中に世界の８割の国のパビリオンが入っている。とても