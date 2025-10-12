TBS系連続ドラマ、日曜劇場「ザ・ロイヤルファミリー」の公式X（旧ツイッター）アカウントは12日、第1話の放送終了後に「戸崎圭太騎手が来週19日の第2話に出演決定！」という告知の投稿を行った。番組公式ホームページでは加藤章一プロデューサーが「じつは第2話にも人気ジョッキーの方が出演されるのでお楽しみに」とコメントしていた。第1話ではスペシャルゲストとして武豊騎手が登場。丸田恭介騎手、菅原隆一騎手、今村聖奈騎手