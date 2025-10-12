日本代表史上最速で2ケタ得点に到達したFW小川航基(NECナイメヘン)が、日本が過去に計5得点しか奪えていないブラジル代表に挑む。「W杯が8か月後に迫っていて、この相手とやれる、この機会を無駄にしてはいけない」。その言葉にも自然と熱がこもる。10日のパラグアイ戦(△2-2)で強烈なミドルシュートを決め、A代表での通算ゴールを2ケタの10得点に乗せた。出場11試合で10ゴールは、故・釜本邦茂氏が1966年に打ち立てた12試合10