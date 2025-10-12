[10.12 ルヴァン杯準決勝第2戦 柏 4-1 川崎F 三協F柏]J1、そしてルヴァン杯準決勝と今季4度目の対戦となる柏レイソル戦を前に、川崎フロンターレのMF脇坂泰斗は、「立ち上がりにゴールを奪えているので、それをやり続けよう」とチームで共有していたという。実際、今季の3試合のすべて(△1-1、△4-4、○3-1)で、川崎Fが前半、後半の開始10分以内にゴールをあげている。そして、川崎Fの狙いは、この試合でも身を結んだ。開始4分