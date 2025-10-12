Snow Man公式SNSにて、11月5日発売の5thアルバム『音故知新』のリード曲「TRUE LOVE」でメンバー9人それぞれにフォーカスをあてたショート映像が公開された。 動画：楽しいこともつらいことも…9人で歩んだ今があっての「TRUE LOVE」は泣ける！Snow Manメンバー9人フォーカス映像 ■5年の軌跡と未来への想いを詰め込んだ「TRUE LOVE」 アルバムリリースに先駆け、10月5日に配信スタ&