【エルサレム＝福島利之】イスラエル中部テルアビブで１１日夜、パレスチナ自治区ガザに拘束されている人質の着実な解放を求める集会が開かれ、約４０万人が集まった。集会に出席した米国のスティーブン・ウィトコフ中東担当特使が「あなたたちの信念とトランプ大統領の大胆な指導が結びつき、和平を可能にした」と演説すると、米国へ感謝の意を示す歓声が上がった。しかし、ウィトコフ氏がイスラエルのベンヤミン・ネタニヤフ