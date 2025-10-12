フジテレビ「Ｍｒ．サンデー」が１２日、放送され、自民党・高市早苗総裁と公明党・斉藤鉄夫代表が１０日に会談した結果、斉藤代表が連立解消を表明したことを取り上げ、野党との連係などについて特集した。元日本テレビで政治ジャーナリストの青山和弘氏はＶＴＲ出演。自民がこの難局を乗り切る切り札を「衆院解散して自民の議席を増やす」と語った。「低い支持率だと解散は難しい。ただ、今の段階だと、高市さんへの期待も集