TOKYO FMの開局55周年と、同局で放送されている番組『桑田佳祐のやさしい夜遊び』の放送30周年を記念して、桑田佳祐発案によるスペシャルイベント『九段下フォーク・フェスティバル’25』が、12日に東京・日本武道館で開催された。【ライブ写真多数】超豪華ゲストが集結！『九段下フォーク・フェスティバル’25』の模様今回、9000人のキャパシティに対して、数十倍の応募が殺到。“The・秋の文化祭（ミュージック・フェス）”