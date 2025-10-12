タレントの小島瑠璃子が１２日、約２年半ぶりに芸能活動を再開した。この日、動画メディア「リハック」に出演。約１時間半にわたり、活動休止中のことや、今年２月に急死した夫について語った。肩ほどの長さの金髪で登場した小島は「心機一転というところで金にしてみました」と説明。「２年ぐらい全くメディアに出ないで生活しておりました。活動の再開をしていこうかなと思っております」と決意を口にした。芸能界入り後は