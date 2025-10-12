日本代表は１２日、過去１３戦勝ちなし（２分け１１敗）のブラジル戦（１４日・味スタ）での初勝利を目指し、千葉市内でトレーニングを行った。次戦に出れば通算５度目のブラジル戦出場になるＤＦ長友佑都は「メンタル的にもすごくいい状態ですし、コンディションも体も動いているので。いつ出てもいい準備をしている」と腕をまくった。自身が過去に出場した４試合は全敗。自身の全盛期であるインテル時代に対戦した３試合は全